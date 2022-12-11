В НАТО опасаются, что война в Украине может выйти из-под контроля

Боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля и превратиться в войну между россией и НАТО. Об этом в пятницу, 9 декабря, в интервью, норвежской вещательной компании NRK, заявил Глава НАТО Йенс Столтенберг, сообщает AP NEWS.
В то же время, он указал, что Альянс усилил присутствие на восточном фланге.
По мнению генсека НАТО, путин не может сомневаться в готовности Альянса защищать своих членов:
Столтенберг считает, что путин просчитался, решив осуществить вторжение в Украину.
Генсек Альянса подчеркнул, что не стоит недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.
Как уже сообщалось, по словам генсека НАТО Украине поставляется много современных систем вооружения, однако необходимо продолжать обсуждение насчет дополнительных систем.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии