В НАТО намерены увеличить военное присутствие в Черноморском регионе

В качестве сдерживающего фактора российской агрессии, НАТО вынуждено наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
Об этом в среду в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что НАТО уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и продолжает призывать Россию остановить политику признания самопровозглашенных регионов Абхазии и Южной Осетии, и вывести оттуда все свои силы.
Отвечая на вопросы прессы о перспективах Грузии присоединиться к НАТО, генеральный секретарь Альянса призвал Грузию продолжать реформы, приближающие ее к этой цели.
"Мы продолжаем придерживаться тех решений, которые были приняты в Бухаресте в 2008 году, и мы продолжаем поддерживать усилия, направленные на продвижение к членству в НАТО", - добавил Столтенберг.
"Такое присутствие является сдерживающим фактором, который имеет мощный стабилизационный эффект для безопасности стран региона. Европейская безопасность не может быть полной без безопасного и стабильного Черного моря, чему мы получили болезненные доказательства в прошлые годы ", - подчеркнул грузинский чиновник.
"Мы продолжаем придерживаться тех решений, которые были приняты в Бухаресте в 2008 году, и мы продолжаем поддерживать усилия, направленные на продвижение к членству в НАТО", - добавил Столтенберг.
"Такое присутствие является сдерживающим фактором, который имеет мощный стабилизационный эффект для безопасности стран региона. Европейская безопасность не может быть полной без безопасного и стабильного Черного моря, чему мы получили болезненные доказательства в прошлые годы ", - подчеркнул грузинский чиновник.
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