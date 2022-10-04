В НАТО начнут официально обсуждать членство Украины в Альянсе

Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО побудила обсуждение этого вопроса на официальном уровне. Об этом заявила посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко во время брифинга.
По словам Галибаренко, одно из первых обсуждений будет на уровне послов. Второе может состояться в рамках заседания министров обороны, например 12-13 октября в формате Рамштайн.
Напомним, решение о вступлении Украины в НАТО должно принимать все 30 членов Альянса.
Напомним, решение о вступлении Украины в НАТО должно принимать все 30 членов Альянса.
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