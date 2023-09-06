В НАТО извинились за заявление о вступлении Украины в Альянс в случае территориальных уступок рф

18:00 16 августа Киев, Украина

Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен извинился за свое заявление о том, что Украина может вступить в НАТО в обмен на "отказ" от части своей территории.

Слова Енссена цитирует издание VG.
"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии по поводу возможных будущих сценариев в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", — сказал он.
Ранее 15 августа руководитель аппарата генсека Альянса Стиан Енссен допустил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на "отказ" от части своей территории. Впоследствии в МИД и СНБО ответили Енссену, подчеркнув, что Украина территориям не торгует и не стоит "щупать нервы" украинцев.

После этого официальный представитель блока в комментарии общественному подтвердил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Позиция четкая и не изменилась", - сказал он.