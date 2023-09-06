В НАТО извинились за заявление о вступлении Украины в Альянс в случае территориальных уступок рф

Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен извинился за свое заявление о том, что Украина может вступить в НАТО в обмен на "отказ" от части своей территории.
Слова Енссена цитирует издание VG.
Слова Енссена цитирует издание VG.
Ранее 15 августа руководитель аппарата генсека Альянса Стиан Енссен допустил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на "отказ" от части своей территории. Впоследствии в МИД и СНБО ответили Енссену, подчеркнув, что Украина территориям не торгует и не стоит "щупать нервы" украинцев.
После этого официальный представитель блока в комментарии общественному подтвердил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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