В НАБУ заинтересовались газовыми сделками Игоря Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело по факту возможных договоренностей украинских чиновников с олигархом Игорем Коломойским о передаче ему государственного «голубого топлива» из подземных хранилищ стоимостью более 100 миллиардов гривен.
Известно, что уголовное производство открыл офис Генерального прокурора. С таким требованием обратился бывший глава Службы безопасности, а ныне – народный избранник от политпартии «Батькивщина» Валентин Наливайченко.
«...потребовал от правоохранителей немедленного вмешательства в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины», — сообщил Наливайченко в Facebook.
По данным из Единого реестра досудебных расследований, расследование началось 19 ноября 2021 года. Под выдержкой из ЕРДР поставлена подпись прокурора второго отдела управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде САП Юрия Олефира.
Ранее журналисты-расследователи сообщали, что 26 октября НАК «Нафтогаз Украины» согласовал передачу газа «Укрнафты», которой управляет Коломойский. Общий объем претензий – 9 миллиардов кубических метров газа на 240 миллиардов гривен. Схема была утверждена 30 ноября во время собрания акционеров «Укрнафты». «Голубое топливо» было добыто и использовано населением в 2013-2017 годах, однако документально покупка и продажа не были оформлены из-за того, что «Укрнафта» отказалась подписывать договоры.
Согласно отчету за первое полугодие текущего года, «Нафтогазом» было официально признано за Коломойским 700 миллионов кубометров газа на 20 миллиардов гривен.
Как известно, «Нафтогазу» принадлежит половина акций «Укрнафты», около 40% — акционерам группы «Приват».
Известно, что уголовное производство открыл офис Генерального прокурора. С таким требованием обратился бывший глава Службы безопасности, а ныне – народный избранник от политпартии «Батькивщина» Валентин Наливайченко.
«...потребовал от правоохранителей немедленного вмешательства в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины», — сообщил Наливайченко в Facebook.
По данным из Единого реестра досудебных расследований, расследование началось 19 ноября 2021 года. Под выдержкой из ЕРДР поставлена подпись прокурора второго отдела управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде САП Юрия Олефира.
Ранее журналисты-расследователи сообщали, что 26 октября НАК «Нафтогаз Украины» согласовал передачу газа «Укрнафты», которой управляет Коломойский. Общий объем претензий – 9 миллиардов кубических метров газа на 240 миллиардов гривен. Схема была утверждена 30 ноября во время собрания акционеров «Укрнафты». «Голубое топливо» было добыто и использовано населением в 2013-2017 годах, однако документально покупка и продажа не были оформлены из-за того, что «Укрнафта» отказалась подписывать договоры.
Согласно отчету за первое полугодие текущего года, «Нафтогазом» было официально признано за Коломойским 700 миллионов кубометров газа на 20 миллиардов гривен.
Как известно, «Нафтогазу» принадлежит половина акций «Укрнафты», около 40% — акционерам группы «Приват».
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