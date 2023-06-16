В МВД сообщили, когда заработает Единый реестр оружия

В Украине с 23 июня заработает Единый реестр оружия
, в который будет вноситься все оружие, которое есть на территории государства, сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Это база, которая заработает 23 июня этого года и в этот реестр будет вноситься все оружие, которое есть на территории нашего государства. То есть каждый гражданин может четко понимать, какое оружие у него есть, когда он должен его отстрелять, когда принести в разрешительную систему для проверки и так далее", - сказал он.
Министр отметил, что украинцы смогут дистанционно покупать оружие и не стоять в очереди.
По словам Клименко, украинские правоохранители обмениваются информацией из МВД
стран Евросоюза, с Европолом о нелегальном оружии, которое есть в их базах.
"Также они контролируют возможное распространение этого оружия на территории ЕС. Они достаточно плотно с нами сотрудничают по формированию Единого реестра оружия", - сказал он.
Министр также подчеркнул, что оружие, которое попало к украинцам во время широкомасштабного вторжения рф, оно не является их собственностью.
"Мы предлагаем это оружие зарегистрировать и хранить до окончания военного положения. В том числе для того, чтобы встретить врага, если он уйдет где-то на приграничные территории. После окончания войны это оружие должно быть сдано государству", - сказал Клименко.
По его словам, в Украине официально зарегистрировано 1,2 миллиона единиц оружия, и продолжают находиться у своих владельцев.
"Конечно, будут четко выписаны принципы, как оружие, которое сейчас на руках, и оружие, которое попало к нашим гражданам во время войны, будет сдано в разрешительную систему, или военные формирования, или как мы будем ее регистрировать с нашими гражданами", - сказал министр.
Клименко подчеркнул, что "в любом случае" должен быть контроль за оборотом оружия.
"Мы должны знать, сколько оружия на руках, в каком оно состоянии и где оно может быть использовано - будь то охотничье оружие, или другой вид оружия. Эти правила четкие, они должны быть прописаны в тех наших законодательных инициативах, которые мы разрабатываем совместно с ОПУ, народными депутатами и Кабмином", - сказал он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии