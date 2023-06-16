В МВД сообщили, когда заработает Единый реестр оружия

15:29 25 мая Киев, Украина

В Украине с 23 июня заработает Единый реестр оружия , в который будет вноситься все оружие, которое есть на территории государства, сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Это база, которая заработает 23 июня этого года и в этот реестр будет вноситься все оружие, которое есть на территории нашего государства. То есть каждый гражданин может четко понимать, какое оружие у него есть, когда он должен его отстрелять, когда принести в разрешительную систему для проверки и так далее", - сказал он.





По словам Клименко, украинские правоохранители обмениваются информацией из Министр отметил, что украинцы смогут дистанционно покупать оружие и не стоять в очереди.По словам Клименко, украинские правоохранители обмениваются информацией из МВД стран Евросоюза, с Европолом о нелегальном оружии, которое есть в их базах.

"Также они контролируют возможное распространение этого оружия на территории ЕС. Они достаточно плотно с нами сотрудничают по формированию Единого реестра оружия", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что оружие, которое попало к украинцам во время широкомасштабного вторжения рф, оно не является их собственностью.

"Мы предлагаем это оружие зарегистрировать и хранить до окончания военного положения. В том числе для того, чтобы встретить врага, если он уйдет где-то на приграничные территории. После окончания войны это оружие должно быть сдано государству", - сказал Клименко.

По его словам, в Украине официально зарегистрировано 1,2 миллиона единиц оружия, и продолжают находиться у своих владельцев.

"Конечно, будут четко выписаны принципы, как оружие, которое сейчас на руках, и оружие, которое попало к нашим гражданам во время войны, будет сдано в разрешительную систему, или военные формирования, или как мы будем ее регистрировать с нашими гражданами", - сказал министр.

Клименко подчеркнул, что "в любом случае" должен быть контроль за оборотом оружия.