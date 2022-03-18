В МВД рассказали, зачем у российских военных отбирают документы

12:00 16 марта Киев, Украина

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что у всех российских военнослужащих, отправляемых воевать в Украину, забирают документы. Поскольку в дальнейшем их не смогут опознать родственники.



Об этом он сказал на телемарафоне.



Денисенко выразил надежду, что сегодня удастся продолжить гуманитарные коридоры, поскольку в большинстве своем это зависит от личной позиции руководителя Кремля Владимира Путина.



"Потому что все, что происходит в Мариуполе и Харькове, по моему глубокому убеждению, это личное указание Путина относительно блокады Мариуполя и уничтожения Мариуполя и Харькова. Кроме того, сейчас российские корабли начинают обстреливать Мариуполь с моря. Ситуация сложная", - заявил он.



При этом советник главы МВД добавил, что был убит российский генерал-майор Митяев, однако при нем не оказалось документов.



"Не следует забывать, что вчера была серьезная победа в самом Мариуполе, когда наши войска смогли уничтожить большое количество российской техники, был убит российский генерал-майор Митяев. Я хотел бы обратить внимание, что у Митяева не было документов. Мы уже неделю замечаем, что у всех российских военных забирают документы, чтобы их родственники не могли опознать. Даже у генерал-майора забирают документы", – подчеркнул Денисенко.