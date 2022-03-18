В МВД рассказали о блокпостах и диверсантах. Видео

06:34 17 марта Киев, Украина

Министр внутренних дел 🇺🇦 Денис Монастырский во время всеукраинского телемарафона рассказал о сокращении блокпостов на автодорогах страны и налаживании порядка их функционирования.

Кроме того, глава МВД проинформировал о задержании членов вражеских диверсионных групп в разных регионах Украины. Также о задержании оккупантами представителей органов государственной власти и активистов, которые выходят на майданы городов и помогают с распределением гуманитарной помощи, поступающей мирным гражданам с неоккупированной территории Украины.
 
«К сожалению, в Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской. Эта проблема сегодня есть повсюду», - отметил Денис Монастырский.