В МВД рассказали о блокпостах и диверсантах. Видео

Министр внутренних дел 🇺🇦 Денис Монастырский во время всеукраинского телемарафона рассказал о сокращении блокпостов на автодорогах страны и налаживании порядка их функционирования.
Кроме того, глава МВД проинформировал о задержании членов вражеских диверсионных групп в разных регионах Украины. Также о задержании оккупантами представителей органов государственной власти и активистов, которые выходят на майданы городов и помогают с распределением гуманитарной помощи, поступающей мирным гражданам с неоккупированной территории Украины.
Кроме того, глава МВД проинформировал о задержании членов вражеских диверсионных групп в разных регионах Украины. Также о задержании оккупантами представителей органов государственной власти и активистов, которые выходят на майданы городов и помогают с распределением гуманитарной помощи, поступающей мирным гражданам с неоккупированной территории Украины.
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