В МВД предлагают сделать выезд мужчин за границу платным
14:39 30 мая Киев, Украина
Советник министра внутренних дел предложил ввести "страховой взнос".
Об этом советник главы МВД
написала в своем Telegram-канале.
"Относительно выезда мужчин за границу. Да, к сожалению, война
на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда - это не запретить или разрешить. Это вопрос как уезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше", - говорится в сообщении.
По его словам, запрет на выезд создает много проблем, поэтому необходимо изменить подход к регулированию выезда
"Две истории моих знакомых. Один должен был засеять сотню тысяч гектар, но не имел дизеля. Нашел в Румынии, но не мог отправить за ним украинцев. В результате он нанял молдаван, которые довезли в Украину, а затем здесь переливали и доставляли на место, поскольку молдаване не хотели ехать в область с боевыми действиями. Вторая история, знакомый до войны, не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже три месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест", - подытожил Андрусив.
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