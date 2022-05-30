В МВД предлагают сделать выезд мужчин за границу платным

По его словам, запрет на выезд создает много проблем, поэтому необходимо изменить подход к регулированию выезда

"Две истории моих знакомых. Один должен был засеять сотню тысяч гектар, но не имел дизеля. Нашел в Румынии, но не мог отправить за ним украинцев. В результате он нанял молдаван, которые довезли в Украину, а затем здесь переливали и доставляли на место, поскольку молдаване не хотели ехать в область с боевыми действиями. Вторая история, знакомый до войны, не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже три месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест", - подытожил Андрусив.