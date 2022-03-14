В МВД пообещали уменьшить количество блокпостов

06:21 14 марта Киев, Украина

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский пообещал оптимизировать количество блокпостов на дорогах и упорядочить их работу.

Об этом он сообщил в своем видеообращении .



«Многие получили нарекания от волонтеров и активистов, должностных лиц исполнительной власти и местного самоуправления на то, что на дорогах много блокпостов и это препятствует движению транспорта. Как для эвакуации мирных жителей в центр и на запад страны, так и для доставки гуманитарных грузов в столицу, к востоку и югу – в места, где продолжаются активные боевые действия», - сказал он.



Национальная полиция Украины и Вооруженные силы Украины совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах.



Министр считает вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в город. При этом на выезд проверка будет только выборочной.



«В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом, будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время, горючее, а главное – силы и нервы людей. Как гражданских, так и военных. В случае проблем с проездом через блокпосты прошу сообщать по телефону 102», - отметил Монастырский.