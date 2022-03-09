В МВД объяснили желание россиян организовать "гуманитарные коридоры" в РФ и Беларусь

12:32 08 Март Киев, Украина

Российская сторона хочет организовать так называемые гуманитарные коридоры в Россию и Беларусь, чтобы взять украинцев в плен.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона.

"Вчера россияне снова заявили, что они сегодня планируют предоставить гуманитарные коридоры. Хотел бы верить в то, что это удастся, но, к сожалению, складывается такое впечатление, что РФ дала указания своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров по всей территории Украины", - сказал Денисенко.

По его словам, такие гуманитарные коридоры нужны для эвакуации гражданских людей с оккупированных территорий, в частности, из Мариуполя, Харькова, Изюма, Тростянца, Бучи, Гостомеля.



Денисенко отмечает, что россияне хотят, чтобы украинцы просились в их гуманитарные коридоры.

"Россияне планируют сделать гуманитарный коридор в Российскую Федерацию и в Беларусь. Предлагают нам - давайте мы вас вывезем, и вы станете нашими пленниками и жертвами телекартинки, где вы должны рассказывать, как вам тяжело под украинской властью и как хорошо тут, в РФ", - отметил он.

По его словам, вся логика действий РФ последних дней показывает, что "ради телевизионной картинки и ради того, чтобы попытаться унизить украинцев лично, Путин в Кремле не будет делать никаких гуманитарных коридоров".