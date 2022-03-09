В МВД объяснили желание россиян организовать "гуманитарные коридоры" в РФ и Беларусь

Российская сторона хочет организовать так называемые гуманитарные коридоры в Россию и Беларусь, чтобы взять украинцев в плен.
Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона.
По его словам, такие гуманитарные коридоры нужны для эвакуации гражданских людей с оккупированных территорий, в частности, из Мариуполя, Харькова, Изюма, Тростянца, Бучи, Гостомеля.
Денисенко отмечает, что россияне хотят, чтобы украинцы просились в их гуманитарные коридоры.
По его словам, вся логика действий РФ последних дней показывает, что "ради телевизионной картинки и ради того, чтобы попытаться унизить украинцев лично, Путин в Кремле не будет делать никаких гуманитарных коридоров".
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