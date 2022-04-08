В Москве соглашение по Карабаху назвали: "... победой народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война"

Сегодня, 10 ноября Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00.
В Кремле считают достигнутое соглашение по карабахскому конфликту победой народов Азербайджана и Армении. Так во вторник, 10 ноября, прокомментировал подписание соглашения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война", - сказал он.
В Кремле рассчитывают, что суть договоренностей будет должным образом воспринята в Армении.
"Мы знаем, что премьер-министр Пашинян прикладывает изрядные усилия для того, чтобы объяснить суть этих договоренностей и смысл этих договоренностей. Мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты", - подчеркнул представитель Кремля.
"Комплекс согласованных мер рассчитан на достаточно продолжительную перспективу, на пятилетние сроки, которые могут продлеваться, если одна из сторон не заявит заблаговременно об обратном", - сказал Песков.
Песков отметил, что в заявлении по Карабаху не уточняется статус региона.
"Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов", - сообщил он.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что мониторинговый центр по Карабаху может быть размещен в Азербайджане.
"Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане, и нюансы размещения этого центра мониторинга совместного уже являются предметом отдельной договоренности", - сообщил Песков.
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