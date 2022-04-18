В Москве обеспокоены возможным уходом Украины от ядерного топлива РФ

13:25 19 июля Киев, Украина

Российское информационное пространство заполнено сообщениями «экспертов» о якобы опасности использования на украинских АЭС ядерного топлива производимого компанией Westinghouse, не пренебрегают такими сообщениями и украинские СМИ, в которых четко прослеживается российское лобби.

Вестингауз Электрик (англ. Westinghouse Electric Company) - японо-американская электротехническая и ядерноэнергетическая компания. «Вестингауз» занимается проектированием энергоблоков АЭС. Это ведущая мировая компания по производству ядерных реакторов. Также «Вестингауз» - один из лидеров производства топлива для АЭС (около 20% всех мировых поставок реакторного топлива) - тепловыделяющих сборок (ТВС). Вместе с тем как крупная транснациональная корпорация «Вестингауз» контролирует до 50% всех коммерческих энергоблоков мира (Источник - Википедия).

Так, РФ, через представителей дипломатического корпуса, сотрудников атомно-промышленного комплекса РФ, и даже «экспертов» сомнительного качества, осуществляет активное воздействие на информационное поле РФ и Украины. Такие же «вбросы» осуществляются и на территории Европейского Союза. Главным тезисом, которых так называемые «эксперты» хотят донести до сознания людей опасность использования ядерного топлива, произведенного любой другой компанией кроме АО «ТВЭЛ».

Акционерное общество «ТВЭЛ» - российский производитель ядерного топлива, производственный холдинг, входящий в состав топливного дивизиона Государственной корпорации «Росатом». В структуру «ТВЭЛ» входит ряд предприятий по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащения урана, производства газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Предприятие было основано путем консолидации в его уставном капитале акций акционерных обществ ядерно-топливного цикла, находящихся в федеральной собственности. Таким образом «ТВЭЛ» был сформирован как исключительно государственное предприятие.

Методы «вливания» дезинформации российской пропаганды разные. Наибольшая активность фиксируется при упоминании информации о сотрудничестве украинского оператора атомных электростанций ГП «НАЭК« Энергоатом »с компанией Westinghouse, или иного вида взаимодействия, например, в контексте строительства завода по производству ядерного топлива по технологии Westinghouse.



Так, во время презентации Национальной экономической стратегии-2030 и.о. Министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил о необходимости полной замены российского ядерного топлива на американское. Российские СМИ не замедлили подать новость в собственном контексте с упоминанием на неизвестных экспертов, которые уже неоднократно предупреждали о ядерной опасности при использовании ядерного топлива нерусского производителя и опасности для здоровья людей.



Недалеко зашли и другие российские СМИ. В частности, «эксперт» в статье с красноречивым названием «Откровенные скоты. Почему Украине нельзя уходить от ядерного топлива России», приводит другие аргументы о невозможности замены российского поставщика ядерного топлива.

В частности, приводят такие нелепые аргументы как банкротство компании Westinghouse и невозможность переработки американского ядерного топлива на предприятиях РФ.



Банкротство компании Westinghouse это «старая песня о новом», которая началась после изменения структуры собственности компании, касается переработки отработанного ядерного топлива (далее ОЯТ) - основа там тоже находится в финансовом пространстве, и отнюдь не в пространстве ядерной безопасности. Так, Украина платила РФ около 200 млн долларов в год за переработку ОЯТ. Следует отметить, что стоимость переработки ОЯТ включена в стоимость тарифа на электроэнергию. Таким образом каждый гражданин фактически финансировал страну-агрессора.



Дополнительно следует отметить, что ОЯТ является источником для дорогостоящих ценных материалов, которые фактически российские предприятия-переработчики ОЯТ оставляли у себя, но это уже вопрос к правоохранительным органам и должностным лицам ГП «НАЭК« Энергоатом »и Минэнерго.



Еще одной «страшилкой» есть рассказы, так называемых «русских экспертов", о "Втором Чернобыле». Так, статья «Украина готова взорвать новый Чернобыль» российского издания, конечным владельцем которого является Министерство обороны РФ, является типичным примером.

Так, почему же к украинским атомным станциям приковано так много внимания российских «независимых» СМИ? Ответ прост, общая стоимость закупок ядерного топлива ГП «НАЭК« Энергоатом »в год составляет 500 млн долларов.



По данным Государственной службы статистики, Украина в январе-ноябре 2019 приобрела

В 2018 году Украина приобрела ЯП на $ 523 151 000 (в РФ - на $ 374 621 000, в Швеции - на $ 148 530 000), в 2017 году - на $ 533 422 000 (в РФ - на $ 368 964 000, в Швеции - на $ 164 458 000), в 2016 году - на $ 548 810 000 (в РФ - на $ 386 782 000, в Швеции - на $ 162 028 000), в 2015 году - на $ 643 570 000 (в РФ - на $ 610 883 000, в Швеции - на $ 32688000), в 2014 году - на $ 628 176 000 (в РФ - на $ 588 831 000, в Швеции - на $ 39345000), в 2013 году - на $ 600 596 000 (все - РФ), в 2012 году - на $ 600 334 000 (в РФ - на $ 555 355 000 , в Швеции - на $ 44979000). Еще одной «страшилкой» есть рассказы, так называемых «русских экспертов", о "Втором Чернобыле». Так, статья «Украина готова взорвать новый Чернобыль» российского издания, конечным владельцем которого является Министерство обороны РФ, является типичным примером.Так, почему же к украинским атомным станциям приковано так много внимания российских «независимых» СМИ? Ответ прост, общая стоимость закупок ядерного топлива ГП «НАЭК« Энергоатом »в год составляет 500 млн долларов.По данным Государственной службы статистики, Украина в январе-ноябре 2019 приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $ 356 млн 87,8 тыс. (Топливо российского производства на $ 200 млн 107,8 тыс., Шведского - на $ 155 980 000.В 2018 году Украина приобрела ЯП на $ 523 151 000 (в РФ - на $ 374 621 000, в Швеции - на $ 148 530 000), в 2017 году - на $ 533 422 000 (в РФ - на $ 368 964 000, в Швеции - на $ 164 458 000), в 2016 году - на $ 548 810 000 (в РФ - на $ 386 782 000, в Швеции - на $ 162 028 000), в 2015 году - на $ 643 570 000 (в РФ - на $ 610 883 000, в Швеции - на $ 32688000), в 2014 году - на $ 628 176 000 (в РФ - на $ 588 831 000, в Швеции - на $ 39345000), в 2013 году - на $ 600 596 000 (все - РФ), в 2012 году - на $ 600 334 000 (в РФ - на $ 555 355 000 , в Швеции - на $ 44979000).



И эти полмиллиарда долларов были полностью русскими до появления компании «Westinghouse». Сейчас доли делятся ориентировочно 300 млн долларов (Westinghouse) и 200 млн долларов (АО «ТВЭЛ»). Однако, доля АО «ТВЭЛ» неуклонно уменьшается. За такие деньги, не грех и пропагандистскую машину включить - как говорится ничего личного только бизнес!



Между тем, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (далее - ГИЯРУ) (регулятор соблюдения законодательства в сфере ядерной и радиационной безопасности) отмечает, что на 22 марта 2021 за время эксплуатации ТВС-WR в течение 2015-2021 годов предпосылок для нарушения условий безопасной эксплуатации энергоблоков не выявлено. О безопасной эксплуатации тепловыделяющих сборок (ядерного топлива) производства компании «Westinghouse» также отмечает и Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Плачков Григорий Иванович. Кроме того, по информации ГИЯРУ ОЯТ производства компании Westinghouse из энергоблоков ЮУАЭС и РАЭС планируется хранить в хранилище отработанного ядерного топлива из энергоблоков ЗАЭС в Сухом хранилище ОЯТ.