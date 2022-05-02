В МОН рассказали о проекте "Финская поддержка реформы украинской школы"

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и министр образования Финляндии Ли Андерссон провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили дальнейшие пути реализации проекта “Навчаємось разом” ("Финская поддержка реформы украинской школы" ).
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, 2 декабря.
В ведомстве рассказали, что проект “Навчаємось разом” состоит из трех ключевых кластеров, соответствующих основным потребностям реализации концепции "Новая украинская школа":
• подготовка учителей начальной школы (1-4 классы) на основе компетентностного-ориентированного подхода;
• популяризация образования, повышение уровня восприятия обществом важности образования и необходимости его реформирования;
• улучшение образовательной среды.
• подготовка учителей начальной школы (1-4 классы) на основе компетентностного-ориентированного подхода;
• популяризация образования, повышение уровня восприятия обществом важности образования и необходимости его реформирования;
• улучшение образовательной среды.
Сергей Шкарлет добавил, что за 5 месяцев работы было много сделано в развитии реформы НУШ, в проекте “Навчаємось разом” и программе "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".
В частности, в этом году для имплементации программы EU4Skills было отобрано 7 пилотных регионов и 21 учебное заведение. Проведен масштабный аудит 1254 учреждений профессионально-технического и профессионального перед высшими образованием. Осуществляются мероприятия по усилению способности региональных советов профессионального (профессионально-технического) образования пилотных регионов. Сегодня Министерство образования и науки работает над усовершенствованием достигнутых результатов, чтобы реформа не испытывала торможения.
В частности, в этом году для имплементации программы EU4Skills было отобрано 7 пилотных регионов и 21 учебное заведение. Проведен масштабный аудит 1254 учреждений профессионально-технического и профессионального перед высшими образованием. Осуществляются мероприятия по усилению способности региональных советов профессионального (профессионально-технического) образования пилотных регионов. Сегодня Министерство образования и науки работает над усовершенствованием достигнутых результатов, чтобы реформа не испытывала торможения.
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