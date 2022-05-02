В МОН рассказали о проекте "Финская поддержка реформы украинской школы"

10:50 02 декабря Киев, Украина

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и министр образования Финляндии Ли Андерссон провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили дальнейшие пути реализации проекта “Навчаємось разом” ("Финская поддержка реформы украинской школы" ).

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, 2 декабря.

"Стороны подтвердили продолжение реформы Новой украинской школы и обсудили приоритеты дальнейшей имплементации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" (другое название “Навчаємось разом”) и программы "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что проект “Навчаємось разом” состоит из трех ключевых кластеров, соответствующих основным потребностям реализации концепции "Новая украинская школа":



• подготовка учителей начальной школы (1-4 классы) на основе компетентностного-ориентированного подхода;



• популяризация образования, повышение уровня восприятия обществом важности образования и необходимости его реформирования;



• улучшение образовательной среды.

"Финляндия готова и в дальнейшем поддерживать образовательную реформу в Украине в проектах “Навчаємось разом” и EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Прежде всего мы пытаемся усилить потенциал учителей, которые довольны нашей поддержкой, и рады поделиться нашим опытом еще и в сфере диджитализации. В Украине реформ много. Очень важно эти результаты поддержать", - отметила министр образования Финляндии Ли Андерссон.

Сергей Шкарлет добавил, что за 5 месяцев работы было много сделано в развитии реформы НУШ, в проекте “Навчаємось разом” и программе "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".



В частности, в этом году для имплементации программы EU4Skills было отобрано 7 пилотных регионов и 21 учебное заведение. Проведен масштабный аудит 1254 учреждений профессионально-технического и профессионального перед высшими образованием. Осуществляются мероприятия по усилению способности региональных советов профессионального (профессионально-технического) образования пилотных регионов. Сегодня Министерство образования и науки работает над усовершенствованием достигнутых результатов, чтобы реформа не испытывала торможения.