В Молдове прокомментировали планы россии дойти до Приднестровья

19:08 22 апреля Киев, Украина

Депутат молдавского парламента от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой, прокомментировал заявление российских военных, что

"Такое заявление российских военных означает, что «Россия никогда не отказывалась от планов отрезать Украину от Черного и Азовского морей, а заодно и прибрать республику Молдову. Фактически есть намерение воспроизводства сценария 2014 года. На юге республики Молдова должна была быть провозглашена республика Пуджак, в которую вошли бы села из Одесской области, населенные этническими гагаузами. Это был бы выход на Приднестровье. Мы знаем, что по заказу кремлевской администрации на левом берегу Днестра реализовывался как минимум один соцопрос — пытались выяснить настроения местных жителей об участии в таком сценарии", - сказал Нантой.

По его словам, ситуация сводится к тому, выстоит ли Украина.

"Если она не выстоит, то придет наш черед. Евросоюз — это не военно-политическая организация, и он оказывает нам поддержку, но сводится это скорее к психологической поддержке. Принято наше заявление о членстве в Евросоюзе, сегодня республика Молдова передала заполненный опросник, но это символизм, который не влияет ни на крылатые ракеты России, ни на танки, ни на генералов с их подчиненными", - сказал парламентарий.

Оазу Нантой подчеркнул, что спрашивать о том, будет ли после этого заявления Молдова поддерживать Украину, некорректно.

"Задолго до начала войны мы начали готовиться к потоку беженцев. На долю Молдовы пришелся наибольший процент беженцев. Не только госструктуры, но и общество консолидировалось и мобилизовалось. Ситуация с беженцами показала, что мы немного лучше, чем выглядим в избирательной кампании. Молдова оказала очень существенную поддержку Украине на предмет обеспечения цивилизованных условий и приема беженцев. Молдова объявила, что не присоединяется к санкциям, но есть два момента: наша банковская система соблюдает все ограничения, наложенные демократическим миром, и госпожа Майя Санду заявила, что не будет допущено такой ситуации, чтобы территория Молдовы использовалась для реэкспорта возможной российской продукции. Во всем остальном Молдова со своими ресурсами не может вводить никакие санкции применительно к России, которые бы Россия почувствовала. Сейчас не существует чудодейственных решений, которые позволили бы нам гордо заявить, что мы отказываемся от российского газа, пахнущего кровью. Нас ждет болезненный процесс по дерусификации, скажем так, источников энергоресурсов. Молдова с другими 140 странами голосовала в осуждение российской агрессии на Генеральной Ассамблее ООН. Да, мы запретили георгиевскую ленточку и эти клятые буквы", - рассказал Нантой.

Ранее Молдова приняла закон о запрете использования символов, пропагандирующих войну. К ним относятся буквы Z и V, а также георгиевская ленточка. Однако Молдова не присоединилась к европейским санкциям. Президент республики Майя Санду заявляла, что Молдова имеет «множество уязвимостей как в плане безопасности, так и в экономическом плане».



15 марта 2022 года ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации.