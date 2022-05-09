В Молдове призывают обратиться за военной помощью к Зеленскому

Представители Европы в Республике Молдова призвали власти страны обратиться за помощью в связи с дестабилизацией в неподконтрольном Приднестровье.
Об этом написал на своей странице фейсбук бывший депутат парламента Кирилл Моцпан.
По его словам, Российская Федерация, развязав полномасштабную войну против Украины, показала, что не уважает демократию, право народов на самоопределение и выбор.
Политик предупредил, что российская агентура и пророссийские силы постараются устроить дестабилизацию в Молдове.
Политик напомнил, что на территории Приднестровья находится достаточный для дестабилизации контингент вооруженных сил сепаратистского режима, а также Оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая может поддержать беспорядки, инспирированные российской агентурой.
Кроме того, по мнению Моцпана, недавние провокации в Приднестровье могли преследовать увеличение потока беженцев для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в регионе.
Кроме того, по мнению Моцпана, недавние провокации в Приднестровье могли преследовать увеличение потока беженцев для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в регионе.
Он также призвал чиновников немедленно признать Приднестровье оккупированной территорией и принять решение на уровне парламента в соответствии с резолюцией ПАСЕ.
Отметим, бывший президент Молдовы, неформальный лидер пророссийской Партии социалистов, вчера во время интервью пригрозил, что георгиевская лента должна стать символом, с которым он призывает бороться против действующей власти.
К слову, Молдова еще раз напомнила, что не передаст Украине «Миги».
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