В Молдове призывают обратиться за военной помощью к Зеленскому

08:53 09 мая Киев, Украина

Представители Европы в Республике Молдова призвали власти страны обратиться за помощью в связи с дестабилизацией в неподконтрольном Приднестровье.

Об этом написал на своей странице фейсбук бывший депутат парламента Кирилл Моцпан.

«Парламент должен требовать от Украины военной поддержки в случае открытой военной операции против Республики Молдова, чтобы предотвратить угрозы безопасности нашего государства», – написал политик

По его словам, Российская Федерация, развязав полномасштабную войну против Украины, показала, что не уважает демократию, право народов на самоопределение и выбор.

"Москва рассматривает постсоветские страны как свои колонии, ресурсы которых она хочет исследовать", - отметил Моцпан.

Политик предупредил, что российская агентура и пророссийские силы постараются устроить дестабилизацию в Молдове.

«Существует большая вероятность, что 9 мая российские агенты в лице коммунистов и социалистов попытаются повторить произошедший в 2014 году в Украине сценарий, когда пророссийские силы выходили с двухцветными лентами на митинги с требованием создания так называемой Новороссии. 9 мая лидеры пророссийских политических сил в Республике Молдова могут захотеть дестабилизировать ситуацию в Кишиневе», – написал Моцпан.

Политик напомнил, что на территории Приднестровья находится достаточный для дестабилизации контингент вооруженных сил сепаратистского режима, а также Оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая может поддержать беспорядки, инспирированные российской агентурой.



Кроме того, по мнению Моцпана, недавние провокации в Приднестровье могли преследовать увеличение потока беженцев для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в регионе.

«Это впервые, когда у пророссийских партий нет большинства в законодательном органе, а поражение в Украине ослабит их влияние в нашей стране. Поэтому возможна попытка вернуть Молдову в сферу влияния Российской Федерации, что означало бы утрату суверенитета и независимости по образцу Беларуси», – подчеркнул политик.

Он также призвал чиновников немедленно признать Приднестровье оккупированной территорией и принять решение на уровне парламента в соответствии с резолюцией ПАСЕ.

«Парламент должен требовать размещения миротворческих войск ООН, так называемых голубых касок, на территории Республики Молдова, что будет препятствовать эскалации военного конфликта на территории нашей страны», - написал он.



Отметим, бывший президент Молдовы, неформальный лидер пророссийской Партии социалистов, вчера во время интервью пригрозил, что георгиевская лента должна стать символом, с которым он призывает бороться против действующей власти.



К слову, Молдова еще раз напомнила, что не передаст Украине «Миги».