В Молдове остановили шесть пунктов пропуска на границе с Украиной

11:11 28 ноября Киев, Украина

Пограничная полиция Молдовы сообщила о приостановлении работы шести пунктов пропуска на границе с Украиной.



Об этом пишет издание Newsmaker.



В частности, сначала стало известно, что приостановлена работа трех пунктов пропуска: Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки и Басарабка – Серпневе.



Впоследствии сообщили, что три других пункта пропуска прервали работу: Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Окница – Сокиряны и Сейц – Лесное.



Причина отключения - отсутствие электроэнергии на украинской стороне и технические сбои в базе данных таможенного органа Украины.