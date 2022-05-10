В Молдове оценили риск боевых действий на своей территории

Правительство Молдовы со своими партнерами обсудило текущую обстановку в стране.
Риск военных действий на территории Молдовы является минимальным.
Об этом в понедельник, 9 мая, заявила премьер-министр страны Наталия Гаврилица на совместной с генсеком ООН Гутерришем пресс-конференции, пишет NewsMaker.
В частности, она заверила, что власти Молдовы прилагают все усилия для ликвидации напряжения на границе. По словам Гаврилицы, используются разные дипломатические форматы.
В частности, она заверила, что власти Молдовы прилагают все усилия для ликвидации напряжения на границе. По словам Гаврилицы, используются разные дипломатические форматы.
Генсек ООН прибыл в Кишинев 9 мая. Предварительно Гутерриш должен был встретиться с президентом Майей Санду, но переговоры сорвались из-за ее проблем со здоровьем. В конце концов генеральный секретарь встретился с Гаврилицей.
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