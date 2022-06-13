В мире вырос риск применения ядерного оружия - SIPRI

13:54 13 июня Киев, Украина

Риск использования ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны.



Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) , обнародованном в понедельник, 13 июня.

"Хотя в прошлом году были достигнуты некоторые значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны", – заявил директор SIPRI Дэн Смит.



Эксперты утверждают, все государства "ядерного клуба" намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы, а также проводят модернизацию своих ядерных арсеналов.



По данным SIPRI, по состоянию на январь 2022 года общее число боеголовок составляет:



россия – 5977 (развернуты 1588);

США – 5428 (1744);

Китай – 350;

Франция – 290 (280);

Великобритания – 225 (120);

Пакистан – 165;

Индия – 160;

Израиль – 90;

КНДР – 20.



США и россия в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия, говорится в докладе. Другие семь ядерных государств либо разрабатывают и развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это.



Эксперты института отмечают, что ситуация усугубляется обострением ядерной риторики со стороны стран "ядерного клуба". Как говорится в докладе, из-за ухудшения отношений между странами произошли проблемы и в области ядерной дипломатии. Так, после начала войны россии с Украиной были фактически заморожены переговоры между рф и США по стратегической стабильности.



Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, россия, Франция, США и Великобритания не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не была согласована участниками.



Напомним, в ООН не исключили возможность применения россией ядерного оружия в Украине. В организации считают, что перспектива, которая ранее была немыслима, "появилась в пределах возможного".