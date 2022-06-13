В мире вырос риск применения ядерного оружия - SIPRI

Риск использования ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны.
Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованном в понедельник, 13 июня.
Эксперты утверждают, все государства "ядерного клуба" намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы, а также проводят модернизацию своих ядерных арсеналов.
По данным SIPRI, по состоянию на январь 2022 года общее число боеголовок составляет:
россия – 5977 (развернуты 1588);
США – 5428 (1744);
Китай – 350;
Франция – 290 (280);
Великобритания – 225 (120);
Пакистан – 165;
Индия – 160;
Израиль – 90;
КНДР – 20.
США и россия в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия, говорится в докладе. Другие семь ядерных государств либо разрабатывают и развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это.
Эксперты института отмечают, что ситуация усугубляется обострением ядерной риторики со стороны стран "ядерного клуба". Как говорится в докладе, из-за ухудшения отношений между странами произошли проблемы и в области ядерной дипломатии. Так, после начала войны россии с Украиной были фактически заморожены переговоры между рф и США по стратегической стабильности.
Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, россия, Франция, США и Великобритания не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не была согласована участниками.
Напомним, в ООН не исключили возможность применения россией ядерного оружия в Украине. В организации считают, что перспектива, которая ранее была немыслима, "появилась в пределах возможного".
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