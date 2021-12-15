В Минсоцполитики рассказали, кому и когда поднимут прожиточный минимум

10:53 24 Март Киев, Украина

В Министерстве социальной политики Украины рассказали кому, когда и каким образом намерены повысить пенсионные выплаты и прожиточный минимум.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минсоцполитики в рамках оптимизации сферы применения прожиточного минимума, повышением его размера и размеров государственных социальных гарантий разработало ряд законопроектов, которые одобрены правительством и подан в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

В частности, документами предусмотрено: новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов); внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий); введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

"При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, не будет уменьшена", - подчеркнули в министерстве.

Так, планируется обеспечить ускоренное увеличение размера прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов: в 2022 году - на 14%; в 2023 году - на 15%; в 2024 году - на 25%.