В Минских соглашениях есть много ловушек для Украины - Кулеба

Минские соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе не идеальны для Украины и содержат много "ловушек", а РФ всячески избегает выполнения договоренностей.
По его словам, президент Владимир Зеленский говорит, что когда Россия только обвиняет Украину в невыполнении "Минска", но ничего не делает для того, чтобы начать выполнять его, "мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих соглашениях и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".
Министр подчеркнул, что в минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних - а именно, с прекращения огня.
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