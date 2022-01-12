В Минских соглашениях есть много ловушек для Украины - Кулеба

08:55 29 Апрель Киев, Украина

Минские соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе не идеальны для Украины и содержат много "ловушек", а РФ всячески избегает выполнения договоренностей.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk.

"Я не думаю, что минские соглашения - идеальная вещь для Украины, в них есть много щелей, лакун и ловушек для Украины. Но документ подписан, мы должны следовать логике этого документа и воплощать его", - сказал Кулеба.

По его словам, президент Владимир Зеленский говорит, что когда Россия только обвиняет Украину в невыполнении "Минска", но ничего не делает для того, чтобы начать выполнять его, "мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих соглашениях и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".



Министр подчеркнул, что в минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних - а именно, с прекращения огня.