В Минобороны Украины презентовали новый дрон

Министерство обороны допустило к эксплуатации новый украинский дрон "Большой Бандерик". Он уже применяется на фронте.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
/>Беспилотник имеет несколько основных преимуществ, которые в МО назвали "воплощением передовых идей":
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
/>Беспилотник имеет несколько основных преимуществ, которые в МО назвали "воплощением передовых идей":
- 8 мощных моторов – обеспечивают надежную работу;
- нагрузка до 31,5 кг - готовность к различным задачам;
- мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;
- удаленное управление с любой точки мира обеспечивается универсальной наземной станцией.
"Большой Бандерик" допущен МО к эксплуатации в апреле 2023 года.
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