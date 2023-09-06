В Минобороны Украины презентовали новый дрон

16:40 28 августа Киев, Украина

Министерство обороны допустило к эксплуатации новый украинский дрон "Большой Бандерик". Он уже применяется на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

/>Беспилотник имеет несколько основных преимуществ, которые в МО назвали "воплощением передовых идей":
  • 8 мощных моторов – обеспечивают надежную работу;
  • нагрузка до 31,5 кг - готовность к различным задачам;
  • мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;
  • удаленное управление с любой точки мира обеспечивается универсальной наземной станцией.
"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне", — отметили в министерстве.
"Большой Бандерик" допущен МО к эксплуатации в апреле 2023 года.