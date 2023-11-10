В Минобороны США назвали дату следующей встречи в формате "Рамштайн"

10:23 10 ноября Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки остаются одним из основных помощников Украины в войне с россией. Во многих военных успехах Украина обязана военной помощи от США. Как сказала на брифинге в Пентагоне заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, следующее, уже 17-ое, заседание Контактной группы по обороне Украины (встреча в формате "Рамштайн"), пройдет в середине ноября.

По словам Сингх, из выделенной Штатами суммы в 62,3 миллиарда долларов помощи для Украины уже было израсходовано 95%.

"Мы потратили все финансирование USAI. Таким образом, у нас осталось всего 1 миллиард долларов в существующих ресурсах для пополнения запасов США. У нас все еще осталось небольшое количество PDA, но, как вы видели, наши пакеты становились все меньше, потому что нам приходилось дозировать нашу поддержку Украины", - отметила она.

Напомним, представительница Пентагона сообщила, что Соединенные Штаты будут и дальше помогать Украине в ее противостоянии российским агрессорам, но пакеты военной помощи станут меньше, поскольку Конгресс все еще не принял решения о дополнительном финансировании.

Как сообщалось, 16-е заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, 10 октября. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины в размере 200 миллионов долларов.