В Минобороны России сообщили о самолете-разведчике США над Черным морем

10:08 14 ноября Киев, Украина

Россия упорно продолжает противодействовать сближению Украины с Западом. Именно этим и объясняют многие политологи миграционный кризис в Беларуси и скопление российских войск на украинской границе. Для того, чтобы намного обуздать путинские угрозы в адрес Украины, США и НАТО ввели свои корабли в Черное море для проведения внеплановых учений.

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что эти учения не что иное, как серьезный вызов для Москвы и добавил, что не ответил зеркально учениями своих войск лишь для того, чтобы "не обострять обстановку". При этом, очевидно, в своих глазах он видел себя миротворцем.

Теперь Минобороны России с возмущением фиксирует все подозрительные, по их мнению, полеты самолета-разведчика ВВС США U-2S, а особенно над украинской акваторией. Видимо, российской стороне есть что скрывать на границе с Украиной, раз она так боится разведки со стороны НАТО и США. А может переживает о сохранности украинских военных секретов?

Число полетов натовских самолетов над черноморской акваторией строго отслеживают радиолокационные службы и флот РФ. Так, вылет самолета U-2S ВВС США с авиабазы на Кипре и дальнейший его полет над украинской акваторией моря был подробно отслежен. Как сказали в военном министерстве России, они намерены и дальше "отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе". Ну что ж, пусть лучше следят за чужим оружием, чем бряцают своим.