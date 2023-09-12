В Минобороны рассказали о комплексе РЭБ "Буковель AD"

14:12 12 сентября Киев, Украина





Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.



В частности, система "Буковель AD" способна обнаруживать российские БПЛА, такие как "Орлан-10", на расстоянии до 40 км, используя пассивную технологию пеленгации, и затем "глушить" их в 15-20 км от своих позиций. Минобороны рассказали об украинском комплексе радиоэлектронной борьбы Буковель AD и заявили, что его система эффективно подавляет российские беспилотники.Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.В частности, система "Буковель AD" способна обнаруживать российские БПЛА, такие как "Орлан-10", на расстоянии до 40 км, используя пассивную технологию пеленгации, и затем "глушить" их в 15-20 км от своих позиций.

"Оборудование "Буковель" легко монтируется на кузове пикапа, где размещается станция управления и модуль обнаружения беспилотников, а развертывание занимает всего две минуты", - отметили в Минобороны.

Также современная модификация системы может ингибировать сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых сигналов. Кроме дронов комплекс противостоит системам связи и радиолокации противника и оружия со спутниковыми системами наведения.