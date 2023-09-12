В Минобороны рассказали о комплексе РЭБ "Буковель AD"

В Минобороны рассказали об украинском комплексе радиоэлектронной борьбы Буковель AD и заявили, что его система эффективно подавляет российские беспилотники.
Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.
В частности, система "Буковель AD" способна обнаруживать российские БПЛА, такие как "Орлан-10", на расстоянии до 40 км, используя пассивную технологию пеленгации, и затем "глушить" их в 15-20 км от своих позиций.
Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.
В частности, система "Буковель AD" способна обнаруживать российские БПЛА, такие как "Орлан-10", на расстоянии до 40 км, используя пассивную технологию пеленгации, и затем "глушить" их в 15-20 км от своих позиций.
Также современная модификация системы может ингибировать сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых сигналов. Кроме дронов комплекс противостоит системам связи и радиолокации противника и оружия со спутниковыми системами наведения.
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