В Минобороны рассказали, что смогут отбить врага после его перегруппировки

Потерпев полный разгром на северном направлении и завалив планы Кремля быстро взять Киев, российская армия отступила, чтобы изменить свою тактику. В Минобороны Украины объяснили ситуациюна фронте и рассказали, насколько реально дать отпор врагу, когда он перегруппируется.

Замминистра обороны объяснила, что ВСУ готовы к любому сценарию. Об этом она сообщила 6 апреля в эфире канала "Рада".

Анна Маляр рассказала, что российские войска сейчас больше всего сосредотачивают силы на Востоке, где в срочном порядке:

производит перегруппировку войск;

усиливает разведку;

ищет слабые места ВСУ и приспосабливается к характеру нашей обороны;

меняет свои планы, чтобы они у них наконец были успешными, ведь врагам не о чем отчитываться.

Оккупанты сейчас часто и динамично корректируют свои действия. Маляр объяснила, что сейчас можно сказать, что идет активная фаза войны. Однако, ВСУ готовы к любому сценарию на Донбассе.

Замминистра ответила на вопрос, на сколько ВСУ могут дать отпор оккупанту.

"Мы готовы к любому сценарию и понимаем, что сценарии могут быть разными и сохраняется угроза ракетных ударов. И сейчас враг продолжает уничтожать и военные объекты, и объекты инфраструктуры, и гражданские объекты", – объяснила Маляр.

Добавила, что украинская армия очень мощно сопротивляется и пока враг не может продвигаться дальше. Ведется ожесточенная борьба.

"Если российская армия, очевидно, преобладает в количестве, то наша армия интеллектуальна – и мы превалируем в своем качестве и своих стратегиях. Но это очень серьезное сражение, и для победы нам нужно много времени и много усилий", – пояснила Маляр.

Добавила, что оккупанты не отказались от идеи взять Киев, однако пытаются захватить и Восток Украины.