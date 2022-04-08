В Минобороны рассказали, что смогут отбить врага после его перегруппировки

Потерпев полный разгром на северном направлении и завалив планы Кремля быстро взять Киев, российская армия отступила, чтобы изменить свою тактику. В Минобороны Украины объяснили ситуациюна фронте и рассказали, насколько реально дать отпор врагу, когда он перегруппируется.
Замминистра обороны объяснила, что ВСУ готовы к любому сценарию. Об этом она сообщила 6 апреля в эфире канала "Рада".
Анна Маляр рассказала, что российские войска сейчас больше всего сосредотачивают силы на Востоке, где в срочном порядке:
- производит перегруппировку войск;
- усиливает разведку;
- ищет слабые места ВСУ и приспосабливается к характеру нашей обороны;
- меняет свои планы, чтобы они у них наконец были успешными, ведь врагам не о чем отчитываться.
Оккупанты сейчас часто и динамично корректируют свои действия. Маляр объяснила, что сейчас можно сказать, что идет активная фаза войны. Однако, ВСУ готовы к любому сценарию на Донбассе.
Замминистра ответила на вопрос, на сколько ВСУ могут дать отпор оккупанту.
Добавила, что украинская армия очень мощно сопротивляется и пока враг не может продвигаться дальше. Ведется ожесточенная борьба.
Добавила, что оккупанты не отказались от идеи взять Киев, однако пытаются захватить и Восток Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии