В Минобороны ФРГ подтвердили покупку Rheinmetall дополнительных танков для Украины
16:00 09 августа Киев, Украина
Немецкая концерн Rheinmetall
готовится отправить дополнительную бронированную технику в Украину вне контрактов с правительством ФРГ
.
Это журналистам подтвердили в Минобороны ФРГ.
"В принципе, мы не подтверждаем какие-либо контракты, которые немецкая вооруженная компания может заключить с другой компанией. Но упомянутые (в сообщениях СМИ) транспортные средства являются дополнением к уже объявленным ранее", — заявила представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать сообщение, что Rheinmetall планирует передать Украине больше танков.
По ее словам, на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что в Украину будет поставлено больше танков Leopard 1 A5.
"Речь идет о 25 танках Leopard 1 A5, 5 бронированных эвакуационных машин и 2 учебных бронированных машинах. С этой целью федеральное правительство заключило контракт с Rheinmetall", — сказала спикер Минобороны.
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