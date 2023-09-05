В Минобороны ФРГ подтвердили покупку Rheinmetall дополнительных танков для Украины

16:00 09 августа Киев, Украина

Немецкая концерн Rheinmetall готовится отправить дополнительную бронированную технику в Украину вне контрактов с правительством ФРГ



Это журналистам подтвердили в Минобороны ФРГ.

"В принципе, мы не подтверждаем какие-либо контракты, которые немецкая вооруженная компания может заключить с другой компанией. Но упомянутые (в сообщениях СМИ) транспортные средства являются дополнением к уже объявленным ранее", — заявила представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать сообщение, что Rheinmetall планирует передать Украине больше танков.

По ее словам, на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что в Украину будет поставлено больше танков Leopard 1 A5.