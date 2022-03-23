В Минэнерго разрабатывают Стратегию адаптации к изменению климата, начнут с сокращения добычи угля

13:18 24 июня Киев, Украина

Украина солидарна в стремлении Запада достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг. и одним из первых шагов в этом направлении является работа над уменьшением добычи угля и увеличение лесистых насаждений.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

По словам Абрамовского, для Украины реализация климатических амбиций является очень важной задачей.

В Украине поддерживают стремление мировых стран достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг.

Министр подчеркнул, что Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.
"На пути к зеленому переходу в Украине должна пройти справедливая трансформация угольных регионов. Для этого совместно с Минэнерго работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии. Чтобы спрогнозировать влияние климатических изменений на Украину к концу века, Минприроды нарабатывает Стратегию по адаптации к изменению климата. Документ разрабатывается для конкретно определенных территорий и имеет максимально прикладной характер. Следующий шаг - разработка плана действий для его реализации", - говорится в сообщении.
Кроме того, Абрамовский заявил, что увеличение лесистости Украины поможет в борьбе с климатическими изменениями. Это поможет увеличить абсорбцию СО2.

"Для Украины важно успешное сотрудничество с Климатическим инвестиционным фондом и налаживание отношений с Зеленым климатическим фондом, чтобы реализовать масштабные инвестиционные программы", - заявил министр.