В Минэнерго разрабатывают Стратегию адаптации к изменению климата, начнут с сокращения добычи угля

13:18 24 июня Киев, Украина





Об этом заявил министр защиты окружающей среды



По словам Абрамовского, для Украины реализация климатических амбиций является очень важной задачей.



В Украине поддерживают стремление мировых стран достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг.



Министр подчеркнул, что Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе. Украина солидарна в стремлении Запада достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг. и одним из первых шагов в этом направлении является работа над уменьшением добычи угля и увеличение лесистых насаждений.Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский По словам Абрамовского, для Украины реализация климатических амбиций является очень важной задачей.В Украине поддерживают стремление мировых стран достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг.Министр подчеркнул, что Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.

"На пути к зеленому переходу в Украине должна пройти справедливая трансформация угольных регионов. Для этого совместно с Минэнерго работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии. Чтобы спрогнозировать влияние климатических изменений на Украину к концу века, Минприроды нарабатывает Стратегию по адаптации к изменению климата. Документ разрабатывается для конкретно определенных территорий и имеет максимально прикладной характер. Следующий шаг - разработка плана действий для его реализации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Абрамовский заявил, что увеличение лесистости Украины поможет в борьбе с климатическими изменениями. Это поможет увеличить абсорбцию СО2.



"Для Украины важно успешное сотрудничество с Климатическим инвестиционным фондом и налаживание отношений с Зеленым климатическим фондом, чтобы реализовать масштабные инвестиционные программы", - заявил министр.