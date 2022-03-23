В Минэнерго разрабатывают Стратегию адаптации к изменению климата, начнут с сокращения добычи угля

Украина солидарна в стремлении Запада достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг. и одним из первых шагов в этом направлении является работа над уменьшением добычи угля и увеличение лесистых насаждений.
Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.
По словам Абрамовского, для Украины реализация климатических амбиций является очень важной задачей.
В Украине поддерживают стремление мировых стран достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг.
Министр подчеркнул, что Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.
Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.
По словам Абрамовского, для Украины реализация климатических амбиций является очень важной задачей.
В Украине поддерживают стремление мировых стран достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг.
Министр подчеркнул, что Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.
Кроме того, Абрамовский заявил, что увеличение лесистости Украины поможет в борьбе с климатическими изменениями. Это поможет увеличить абсорбцию СО2.
"Для Украины важно успешное сотрудничество с Климатическим инвестиционным фондом и налаживание отношений с Зеленым климатическим фондом, чтобы реализовать масштабные инвестиционные программы", - заявил министр.
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