В Минагрополитики обратились к украинцам: не спешите продавать землю

11:09 02 июля Киев, Украина

Стоимость украинской земли на сегодняшний день необъективно занижена, в связи с чем она будет расти ежегодно минимум на 7%.



Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр агрополитики Роман Лещенко.



"Кроме того, Министерство агрополитики отмечает, что украинская земля бесценна. Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10 процентов каждый год", - подчеркнул он.



По словам Лещенко, цель министерства - не продажа земли, а наведение порядка в земельных отношениях.



Министр заявил, что сегодня украинцы должны "навести порядок в своей земельной документации".