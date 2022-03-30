В Минагрополитики обратились к украинцам: не спешите продавать землю

Стоимость украинской земли на сегодняшний день необъективно занижена, в связи с чем она будет расти ежегодно минимум на 7%.
Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр агрополитики Роман Лещенко.
"Кроме того, Министерство агрополитики отмечает, что украинская земля бесценна. Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10 процентов каждый год", - подчеркнул он.
По словам Лещенко, цель министерства - не продажа земли, а наведение порядка в земельных отношениях.
Министр заявил, что сегодня украинцы должны "навести порядок в своей земельной документации".
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