В МИДе рассказали, над чем работает Крымская платформа после учредительного саммита

07:53 21 Январь Киев, Украина

МИД Украины финализовал один из операционных механизмов Крымской платформы – сеть контактеров или лиц, ответственных за Крымскую платформу в других странах.

Об этом во время дискуссии "Культурное измерение российско-украинского вооруженного конфликта: госполитика и инструменты защиты" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она отметила, что контактеры обычно работники среднего и высшего звена МИД, уже более 40 стран назначили координаторов, три страны еще определяются с кандидатами.

В первом полугодии этого года МИД Украины планирует провести консультации по всем приоритетам Крымской платформы, чтобы координировать эти темы и искать решения.
“Задача консультаций – насытить наших партнеров информацией, которую мы знаем. Это стандартная процедура, когда передаются документы, исследования, наработанные экспертной средой. Мы понимаем, что если брать дипломатию и инструменты, они лежат в плоскости адвокации защиты публичности дел. Крымская платформа должна стать дополнительным топливом, чтобы громко продвигать темы и решения, – сказала она.
В настоящее время МИД Украины проводит переговоры с балтийскими и западными странами, чтобы они взяли солидерство в том или ином направлении. После этого в Крымской платформе будет определен график совместной работы с участниками платформы.

Эмине Джапарова отметила значительное раздражение российских властей Крымской платформой. По ее словам, все эти годы Россия системно работала, чтобы "вывести тему Крыма за скобки внимания международного сообщества".