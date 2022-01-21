В МИДе рассказали, над чем работает Крымская платформа после учредительного саммита

МИД Украины финализовал один из операционных механизмов Крымской платформы – сеть контактеров или лиц, ответственных за Крымскую платформу в других странах.
Об этом во время дискуссии "Культурное измерение российско-украинского вооруженного конфликта: госполитика и инструменты защиты" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Она отметила, что контактеры обычно работники среднего и высшего звена МИД, уже более 40 стран назначили координаторов, три страны еще определяются с кандидатами.
В первом полугодии этого года МИД Украины планирует провести консультации по всем приоритетам Крымской платформы, чтобы координировать эти темы и искать решения.
Об этом во время дискуссии "Культурное измерение российско-украинского вооруженного конфликта: госполитика и инструменты защиты" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Она отметила, что контактеры обычно работники среднего и высшего звена МИД, уже более 40 стран назначили координаторов, три страны еще определяются с кандидатами.
В первом полугодии этого года МИД Украины планирует провести консультации по всем приоритетам Крымской платформы, чтобы координировать эти темы и искать решения.
В настоящее время МИД Украины проводит переговоры с балтийскими и западными странами, чтобы они взяли солидерство в том или ином направлении. После этого в Крымской платформе будет определен график совместной работы с участниками платформы.
Эмине Джапарова отметила значительное раздражение российских властей Крымской платформой. По ее словам, все эти годы Россия системно работала, чтобы "вывести тему Крыма за скобки внимания международного сообщества".
Эмине Джапарова отметила значительное раздражение российских властей Крымской платформой. По ее словам, все эти годы Россия системно работала, чтобы "вывести тему Крыма за скобки внимания международного сообщества".
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