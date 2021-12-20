В МИД объяснили, почему президент уволил украинских послов

11:11 07 Апрель Киев, Украина

Уволенные Владимиром Зеленским украинские послы в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН превысили срок работы за рубежом в несколько раз, поэтому данная инициатива президента была запланированной.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В украинской дипломатической службе руководители дипучреждений работают в одной стране, как правило, около пяти лет. Часть указанных послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз", - объяснил спикер МИД.

По его словам, решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае.



"В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", - добавил Николенко.