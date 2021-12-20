В МИД объяснили, почему президент уволил украинских послов

Уволенные Владимиром Зеленским украинские послы в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН превысили срок работы за рубежом в несколько раз, поэтому данная инициатива президента была запланированной.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае.
"В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", - добавил Николенко.
"В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", - добавил Николенко.
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