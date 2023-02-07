В МИД Украины прокомментировали решение грузинского суда по делу Саакашвили

14:33 07 февраля Киев, Украина

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты гражданина Украины Михаила Саакашвили по поводу отсрочки или его освобождения от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

"Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михаила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения. Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счета с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", - сказано в заявлении.

В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что МИД Украины будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Михаила Саакашвили, который должен быть освобожден.



Тбилисский городской суд 6 февраля не удовлетворил ходатайство адвокатов и не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его. Саакашвили назвал решение суда смертным приговором.



Перед началом судебного заседания мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе сегодня "должен сделать выбор между жизнью и смертью". Она отметила, что в случае отклонения ходатайства родственники и адвокаты экс-президента Грузии планируют подать жалобу в ЕСПЧ.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов рассмотреть любые пути передачи Саакашвили. По его словам, третий президент Грузии должен быть переведен в зарубежную клинику, а Украина готова взять на себя посреднические функции.



Для справки с ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Это ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев.