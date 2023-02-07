В МИД Украины прокомментировали решение грузинского суда по делу Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты гражданина Украины Михаила Саакашвили по поводу отсрочки или его освобождения от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.
В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что МИД Украины будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Михаила Саакашвили, который должен быть освобожден.
Тбилисский городской суд 6 февраля не удовлетворил ходатайство адвокатов и не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его. Саакашвили назвал решение суда смертным приговором.
Перед началом судебного заседания мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе сегодня "должен сделать выбор между жизнью и смертью". Она отметила, что в случае отклонения ходатайства родственники и адвокаты экс-президента Грузии планируют подать жалобу в ЕСПЧ.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов рассмотреть любые пути передачи Саакашвили. По его словам, третий президент Грузии должен быть переведен в зарубежную клинику, а Украина готова взять на себя посреднические функции.
Для справки с ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Это ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев.
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