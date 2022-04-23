В МИД Украины отреагировали на решение РФ привлечь жителей Донбасса к выборам в Госдуму

13:19 23 июля Киев, Украина

ЦИК Российской Федерации приняла решение привлечь население Донбасса к выборам в Госдуму, МИД Украины выразило решительный протест, назвав такие действия России особенно циничными.

Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 23 июля.

"Такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины. Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что, несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины.

"Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины", – отметили в МИД.

Ведомство призвало международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.