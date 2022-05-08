В МИД Украины отреагировали на поддержку ООН резолюции по Крыму

21:31 07 декабря Киев, Украина

Принятая ООН резолюция по Крыму - это документ, призывающий международное сообщество к консолидации усилий, с целью деоккупации Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

"Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Россией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе", – прокомментировал министр.

В резолюции осуждается аннексия Крыма. Отмечается, что она представляет угрозу международной безопасности.

По словам Кулебы, в резолюции прописано, что аннексия наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями.



Кроме того, по словам министра, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности.



Резолюция призывает РФ прекратить милитаризацию образования в Крыму – школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.