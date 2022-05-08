В МИД Украины отреагировали на поддержку ООН резолюции по Крыму

В резолюции осуждается аннексия Крыма. Отмечается, что она представляет угрозу международной безопасности.
По словам Кулебы, в резолюции прописано, что аннексия наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями.
Кроме того, по словам министра, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности.
Резолюция призывает РФ прекратить милитаризацию образования в Крыму – школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.
Кроме того, по словам министра, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности.
Резолюция призывает РФ прекратить милитаризацию образования в Крыму – школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.
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