В МИД Украины анонсировали "перезагрузку" отношений с Африкой

07:41 03 января Киев, Украина

В 2023 году пришло время для перезагрузки отношений со всем африканским континентом, тогда как раньше в фокусе дипломатической деятельности были политические и торгово-экономические контакты со странами Северной Африки.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
"Новая украинская политика на этом приоритетном направлении, определенная Президентом Украины Владимиром Зеленским, основывается на Стратегии развития отношений с государствами Африки, утвержденной в январе 2022 года", - отметили в ведомстве.
Там отметили, что с февраля 2022 года состоялось 18 разговоров президента Украины с африканскими лидерами, 9 из которых - впервые в истории двусторонних отношений.

Украину посетил президент Гвинеи-Бисау и действующий глава Экономического сообщества стран Западной Африки Умаро Эмбало, ставший первым официальным визитом в Украину лидера государства Подсахарской Африки с 2004 года.

Также в МИД напомнили, что в октябре 2022 года состоялось первое в истории украинской дипломатии турне охватившее Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению африканское турне министра иностранных дел Украины.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что к числу достижений украинской политики в Африке следует отнести консолидацию поддержки африканских стран на уровне Генеральной Ассамблеи ООН: ни одно государство Африки не проголосовало против резолюции "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" от 12 октября 2022 года.
"Пора расширения нашего дипломатического присутствия на континенте до уровня, который позволит бесперебойно и эффективно взаимодействовать с африканскими столицами. В этой связи запланировано, в частности, открытие ряда новых посольств", — добавили в МИД.