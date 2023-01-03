В МИД Украины анонсировали "перезагрузку" отношений с Африкой

07:41 03 января Киев, Украина

В 2023 году пришло время для перезагрузки отношений со всем африканским континентом, тогда как раньше в фокусе дипломатической деятельности были политические и торгово-экономические контакты со странами Северной Африки.



Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Новая украинская политика на этом приоритетном направлении, определенная Президентом Украины Владимиром Зеленским, основывается на Стратегии развития отношений с государствами Африки, утвержденной в январе 2022 года", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что с февраля 2022 года состоялось 18 разговоров президента Украины с африканскими лидерами, 9 из которых - впервые в истории двусторонних отношений.



Украину посетил президент Гвинеи-Бисау и действующий глава Экономического сообщества стран Западной Африки Умаро Эмбало, ставший первым официальным визитом в Украину лидера государства Подсахарской Африки с 2004 года.



Также в МИД напомнили, что в октябре 2022 года состоялось первое в истории украинской дипломатии турне охватившее Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению африканское турне министра иностранных дел Украины.



Кроме того, в министерстве подчеркнули, что к числу достижений украинской политики в Африке следует отнести консолидацию поддержки африканских стран на уровне Генеральной Ассамблеи ООН: ни одно государство Африки не проголосовало против резолюции "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" от 12 октября 2022 года.