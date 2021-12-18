В МИД сделали заявление к 7-й годовщине резолюции ООН "Территориальная целостность Украины"

Ровно 7 лет назад была принята резолюция Генасамблеи ООН “Территориальная целостность Украины”, она стала первым ответом международного сообщества на вооруженную агрессию РФ против Украины.
С тех пор, Кремль не только не прекратил временную оккупацию Крыма, но и наоборот с особой дерзостью и исключительным цинизмом обостряет ситуацию на полуострове.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю седьмой годовщины резолюции.
Дипломаты подчеркивают, что, несмотря на непризнание и осуждение попытки аннексии со стороны международного сообщества, Кремль “не только не прекратил временную оккупацию Крыма, а наоборот с особой дерзостью и исключительным цинизмом обостряет ситуацию на полуострове”.
Кроме того, отмечается, что для закрепления своего контроля над Крымом Москва грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности прибегает к планомерному переселению лояльного российского населения на полуостров с целью изменения его демографического состава, регулярного проведения незаконных выборов и военных призывов на оккупированной территории, противоправного отчуждения собственности в пользу близких кремлевскому режиму субъектов государства-агрессора.
В МИД подчеркивают также, что масштабная милитаризация превращает полуостров на военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего региона.
Россия также продолжает вооруженную агрессию против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, подрывая основополагающие принципы международного права, на которых базируются современные международные отношения, мировая безопасность и международный порядок.
Эти международно-противоправные действия Российской Федерации побудили Генеральную Ассамблею ООН одобрить в 2016-2020 годах резолюции 71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192 “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина” и 73/194, 74/17, 75/29 “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”, в которых ГА ООН осудила временную оккупацию и милитаризацию Крыма, нарушение российской оккупационной администрацией прав человека и основных свобод, призвала РФ выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с международным правом.
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