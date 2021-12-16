В МИД РФ высказались против участия США в нормандском формате

В Кремле уверены, что нет оснований для привлечения Вашингтона к переговорам в нормандском формате.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате", - заявил он.
Стоит отметить, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук видит возможность прогресса в переговорах по Донбассу именно в привлечении к ним США.
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате", - заявил он.
Стоит отметить, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук видит возможность прогресса в переговорах по Донбассу именно в привлечении к ним США.
Как сообщалось, в Госдепартаменте США заявили, что попросили Россию предоставить объяснения из-за военной активности РФ у границ Украины. А также призвали Россию "воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации".
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