В МИД РФ высказались против участия США в нормандском формате

11:00 07 Апрель Киев, Украина

В Кремле уверены, что нет оснований для привлечения Вашингтона к переговорам в нормандском формате.





"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате", - заявил он.



Стоит отметить, что глава украинской делегации в ТКГ Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Стоит отметить, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук видит возможность прогресса в переговорах по Донбассу именно в привлечении к ним США

"США - единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма", - сказал Кравчук.

Как сообщалось, в Госдепартаменте США заявили, что попросили Россию предоставить объяснения из-за военной активности РФ у границ Украины. А также призвали Россию "воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации".