В МИД РФ обвинили Запад в поспешных выводах в отношении Минска и заверили Беларусь в поддержке

Россия намерена поддерживать Беларусь как союзника и страну-партнера.
Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в понедельник, 31 мая.
Он отметил, что подход Москвы "заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер".
В частности, говоря о возможном запрете транзита российского газа Биричевский сказал, что "надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах".
"Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать", - прокомментировал он возможность ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа.
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