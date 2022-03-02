В МИД РФ обвинили Запад в поспешных выводах в отношении Минска и заверили Беларусь в поддержке

12:22 31 Май Киев, Украина

Россия намерена поддерживать Беларусь как союзника и страну-партнера.

Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в понедельник, 31 мая.

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", - сказал дипломат.

Он отметил, что подход Москвы "заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер".



В частности, говоря о возможном запрете транзита российского газа Биричевский сказал, что "надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах".



"Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать", - прокомментировал он возможность ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа.