В МИД рассказали о потерях Украины в ходе противостояния российской оккупации

18:19 14 декабря Киев, Украина

Военная оккупационная политика Кремля унесла жизни более 14 тыс. человек, около 40 тыс. получили ранения и более 1,5 млн. мирных жителей захваченных Крыма и Донбасса покинули свои дома и бежали с оккупированной российским агрессором родной земли.



Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 46-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 46-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии".

"Уже 7 год, осуществляя вооруженную агрессию против Украины, Россия грубо нарушает Устав ООН, эту резолюцию и другие свои международно-правовые обязательства… Своими агрессивными действиями РФ, несмотря на свой статус постоянного члена Совета безопасности ООН, подрывает фундаментальные принципы международного правопорядка, в том числе относительно уважения территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ", - подчеркивают в МИД.

Как отмечается в заявлении, непосредственным следствием вооруженной агрессии стало превращение оккупированных Донбасса и Крыма "в территорию бесправия", где нарушаются права и свободы человека, осуществляется незаконная паспортизация и принудительное навязывание российского гражданства, "где стали обыденностью насилие, пытки, преследования, подавления любого инакомыслия, унижение человеческого достоинства".