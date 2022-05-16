В МИД рассказали о потерях Украины в ходе противостояния российской оккупации
18:19 14 декабря Киев, Украина
Военная оккупационная политика Кремля унесла жизни более 14 тыс. человек, около 40 тыс. получили ранения и более 1,5 млн. мирных жителей захваченных Крыма и Донбасса
покинули свои дома и бежали с оккупированной российским агрессором родной земли.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 46-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН
"Определение агрессии".
"Уже 7 год, осуществляя вооруженную агрессию против Украины, Россия грубо нарушает Устав ООН, эту резолюцию и другие свои международно-правовые обязательства… Своими агрессивными действиями РФ, несмотря на свой статус постоянного члена Совета безопасности ООН, подрывает фундаментальные принципы международного правопорядка, в том числе относительно уважения территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ", - подчеркивают в МИД.
Как отмечается в заявлении, непосредственным следствием вооруженной агрессии стало превращение оккупированных Донбасса и Крыма "в территорию бесправия", где нарушаются права и свободы человека, осуществляется незаконная паспортизация и принудительное навязывание российского гражданства, "где стали обыденностью насилие, пытки, преследования, подавления любого инакомыслия, унижение человеческого достоинства".
"Более 100 наших сограждан сейчас являются политическими пленниками Кремля. Еще больше находятся в подвалах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в документе.
"Рассчитываем на усиление политико-дипломатического давления на Россию как государство-агрессора и оккупанта с целью восстановления территориальной целостности Украины. Призываем международное сообщество принять все возможные усилия для восстановления мира и безопасности на европейском континенте, а РФ в качестве стороны развязанного им международного вооруженного конфликта - вывести свои войска и технику с украинского Крыма и Донбасса", - отметили МИД.
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