В МИД рассказали, что будут обсуждать Меркель и Зеленский во время встречи в Берлине

17:38 05 июля Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече Меркель -Зеленский стороны обсудят Нормандию, Северный поток-2, и вопросы в сфере торговли.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это будет доверительный разговор между президентом и канцлером. Они будут говорить о ключевых вещах: о безопасности, о Нормандском формате, о Северном потоке-2, о торговле между странами и немецких инвестициях в Украину", - сказал Кулеба на пресс-конференции во время Всеукраинского форума Украина 30. Международная политика.

Глава МИД отметил, что после ухода Меркель непросто понять, какой будет политика Германии. Поэтому следует дождаться формирования новой коалиции. Однако, подчеркнул Кулеба, украинские дипломаты работают над тем, "чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась".