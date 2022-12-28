В МИД прокомментировали указ путина о приобретении украинцами гражданства рф

14:08 28 декабря Киев, Украина





В В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали указ президента рф владимира путина об упрощенном порядке приобретения российского гражданства гражданами Украины, которые проживали или проживают на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. МИД назвали данный указ "ничтожным" и отметили, что такие действия российского руководства свидетельствуют о неготовности к переговорам, стремлении продолжать войну, поглощении территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа.

"Принудительное навязывание гражданства рф гражданам Украины, которые в результате российской агрессии оказались в бесчеловечных условиях и были лишены фундаментального права на свободный выбор гражданства, подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима", - отмечается в заявлении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию рф украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет.



В то же время в МИД заверили, что последствия этого и других нормативных актов рф в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств-членов ООН.