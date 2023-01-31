В МИД прокомментировали антиукраинские заявления президента Хорватии

12:18 31 января Киев, Украина

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что выступает против передачи оружия Украине западными союзниками, а также убежден в том, что оккупированный россией Крым никогда не вернется в состав Украины.

В Министерстве иностранных дел назвали слова Милановича "неприемлемыми", напомнив об угрозах, с которыми столкнулась Хорватия 30 лет назад.



Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Крым больше никогда не будет Украиной. Он также предостерег от противостояния россии, имеющей ядерное оружие. Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь", - отметил чиновник.

Николенко напомнил, что во время войны, вызванной распадом Югославии, Хорватия столкнулась с угрозой ее суверенитета.

"Из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", — заявил он.

Представитель МИД подчеркнул, что заявления Милановича неприемлемы.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины", — подчеркнул Олег Николенко.

В то же время он добавил, что Украина высоко ценит и благодарна правительству Хорватии и хорватскому народу за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии россии.



Как отмечает Associated Press, 30 января Миланович подверг критике западные страны за поставку Украине тяжелых танков и другого оружия, заявив, что эта вооруженная помощь только продолжит войну. Президент Хорватии, являющейся членом Североатлантического альянса, заявил репортерам, что верить в то, что россию можно победить в обычной войне, является "безумием".

"Я против отправления туда смертоносного оружия. Это продолжает войну. Какая цель? Распад россии, смена власти? Поговаривают и о том, чтобы разорвать россию на части. Это безумие", — сказал Миланович.

Кроме того, политик назвал Революцию достоинства "переворотом", а также заявил, что оккупированный россией Крым никогда не вернется в состав Украины.



Миланович победил на президентских выборах в Хорватии в 2019 году в качестве кандидата от левых либералов, противостоящего консервативному правительству, которое сейчас находится у власти в Европейском союзе и государстве-члене НАТО, пишет AP. Но с тех пор он обратился к популистскому национализму и стал критиковать политику Запада по отношению к россии и Балкан.



При этом Миланович заработал репутацию пророссийского политика, которую он неоднократно отрицал. Однако в последние месяцы он открыто выступал против приема Финляндии и Швеции в НАТО, а также против обучения украинских войск в Хорватии в рамках помощи ЕС, отмечает издание.