В МИД призвали ЕС публично заявить, что запуска СП-2 и снятия санкций с россии не будет

07:37 14 октября Киев, Украина

Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальное заявление с призывом к европейским партнерам — дать понять россии, что запуска газопровода Северный Поток-2 и снятие санкций не будет ни при каких условиях.





Текст заявления был обнародован на официальной странице По мнению внешнеполитического ведомства, это необходимо для того, чтобы россия пресекла попытки "склонять европейские правительства к уступкам".Текст заявления был обнародован на официальной странице МИД

"Попытки россии склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятию санкций, с помощью энергетического шантажа потерпели поражение. Поэтому путин решил перейти от шантажа к терроризму — физическому повреждению энергетической инфраструктуры. Его цель — разрушить пути поставки и поставить ультиматум: запускайте Северный поток у вас нет другого выбора", - очерчивают проблему в МИДе.

В министерстве заявили, что Украина ведет постоянный мониторинг действий рф и информирует о них партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке россии к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры, в частности, под предлогом провокаций на территории самой россии. Кроме того, есть информация о возможных аналогичных планах россии по "Турецкому потоку".