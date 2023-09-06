В МИД осудили очередные антисемитские высказывания путина по поводу Зеленского

06:58 06 сентября Киев, Украина

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко осудил попытки руководителя кремля владимира путина связать еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского с героизацией нацизма.



Об этом представитель МИД сообщил в своем Facebook.

"Хроническая фиксация путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит", - отметил Николенко.

Спикер министерства иностранных дел призвал международное сообщество "решительно осудить" антисемитские высказывания путина и подчеркнул, что в современном мире "не должно быть места ненависти по этническому признаку".