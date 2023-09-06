В МИД осудили очередные антисемитские высказывания путина по поводу Зеленского

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко осудил попытки руководителя кремля владимира путина связать еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского с героизацией нацизма.
Об этом представитель МИД сообщил в своем Facebook.
Об этом представитель МИД сообщил в своем Facebook.
Спикер министерства иностранных дел призвал международное сообщество "решительно осудить" антисемитские высказывания путина и подчеркнул, что в современном мире "не должно быть места ненависти по этническому признаку".
Очередное антисемитское заявление путина
5 сентября в комментарии одному из российских телеканалов руководитель кремля заявил, что "поставленный западными кураторами во главе Украины" этнический еврей Владимир Зеленский "прикрывает героизацию нацизма".
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