В МИД обсудили украинско-белорусские отношения

15:51 20 Август Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел провели рабочее совещание, на котором присутствовал отозванный из Беларуси посол Украины Игорь Кизим., подготовлен ряд предложений. 
 
Об этом сообщает пресс-служба МИД в четверг, 20 августа.

Сейчас ведомство готовит заявление.

Чиновник предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. По этим вопросам и состоялась дискуссия.
"По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений", - говорится в сообщении.
 
 