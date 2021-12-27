В МИД обсудили украинско-белорусские отношения

В Министерстве иностранных дел провели рабочее совещание, на котором присутствовал отозванный из Беларуси посол Украины Игорь Кизим., подготовлен ряд предложений.
Об этом сообщает пресс-служба МИД в четверг, 20 августа.
Сейчас ведомство готовит заявление.
Чиновник предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. По этим вопросам и состоялась дискуссия.
Сейчас ведомство готовит заявление.
Чиновник предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. По этим вопросам и состоялась дискуссия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии