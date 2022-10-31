В МИД назвали "вбросом" публикации в финских СМИ о якобы "контрабанде" оружия из Украины

В финских СМИ появилась информация о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии. В МИДе опровергли эту информацию и назвали ее "российским вбросом".
Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, украинское посольство в Хельсинки обратилось в финскую полицию для получения деталей. В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактах поставок контрабандного оружия из Украины.
Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, украинское посольство в Хельсинки обратилось в финскую полицию для получения деталей. В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактах поставок контрабандного оружия из Украины.
Представитель МИД подчеркнул, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования, а также отметил критическую важность того, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на предположения отдельных лиц.
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