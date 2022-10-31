В МИД назвали "вбросом" публикации в финских СМИ о якобы "контрабанде" оружия из Украины

"Во время разговора посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию. Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация. россия продолжает прилагать усилия для дискредитации международной военной помощи нашему государству. вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки уголовных элементов", — отметил Николенко.