В МИД назвали "вбросом" публикации в финских СМИ о якобы "контрабанде" оружия из Украины

17:50 31 октября Киев, Украина

В финских СМИ появилась информация о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии. В МИДе опровергли эту информацию и назвали ее "российским вбросом".

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, украинское посольство в Хельсинки обратилось в финскую полицию для получения деталей. В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактах поставок контрабандного оружия из Украины.
"Во время разговора посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию. Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация. россия продолжает прилагать усилия для дискредитации международной военной помощи нашему государству. вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки уголовных элементов", — отметил Николенко.
Представитель МИД подчеркнул, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования, а также отметил критическую важность того, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на предположения отдельных лиц.