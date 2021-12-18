В МИД дали совет украинцам, которых РФ лишила участков в Крыму

14:03 26 Март Киев, Украина

Путин подписал указ, которым лишил украинцев права владеть землей в аннексированном Крыму . В Министерстве иностранных дел Украины дали совет.



Все права законных владельцев земельных участков в Крыму будут восстановлены после деоккупации полуострова, поэтому необходимо сохранять документы, подтверждающие права собственности, заявил глава Все права законных владельцев земельных участков в Крыму будут восстановлены после деоккупации полуострова, поэтому необходимо сохранять документы, подтверждающие права собственности, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 26 марта.

"Права законных собственников на земельные участки (в Крыму - ред.) безусловно, будут возобновлены после восстановления суверенитета нашего государства в Крыму. Сейчас очень важно, чтобы собственники земельных участков максимально сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности и любые документы, которые будет навязывать им Российская Федерация на их замену", - сказал Кулеба.

Он отметил, что указ российского президента о запрещении владеть землей "иностранным гражданам является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины из оккупированного полуострова с параллельной русификацией Крыма".

В этом контексте глава МИД напомнил, что в истории Российской империи уже была подобная попытка, когда из Крыма под разными предлогами вытеснялись крымские татары.

«Но эти попытки заведомо провальные, и это доказано историей. Поэтому, что бы ни делала Россия, Крым всё равно вернется, и все акты, которые были приняты Российской Федерацией за годы оккупации, просто исчезнут в истории», - сказал Кулеба.

Он добавил, что МИД сразу после выхода указа Путина выступил с заявлением, проинформировал о нем партнеров, и Европейский Союз уже отреагировал на эту ситуацию.

«Еще один шаг, который мы делаем, - вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму мы добавили в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания Крымской платформы», - отметил министр.

В заключение он заметил, сиюминутного решения для этой проблемы нет, но оно «обязательно будет найдено и все права будут восстановлены».