В МИД дали совет украинцам, которых РФ лишила участков в Крыму

Путин подписал указ, которым лишил украинцев права владеть землей в аннексированном Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины дали совет.
Все права законных владельцев земельных участков в Крыму будут восстановлены после деоккупации полуострова, поэтому необходимо сохранять документы, подтверждающие права собственности, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 26 марта.
Он отметил, что указ российского президента о запрещении владеть землей "иностранным гражданам является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины из оккупированного полуострова с параллельной русификацией Крыма".
В этом контексте глава МИД напомнил, что в истории Российской империи уже была подобная попытка, когда из Крыма под разными предлогами вытеснялись крымские татары.
Он добавил, что МИД сразу после выхода указа Путина выступил с заявлением, проинформировал о нем партнеров, и Европейский Союз уже отреагировал на эту ситуацию.
В заключение он заметил, сиюминутного решения для этой проблемы нет, но оно «обязательно будет найдено и все права будут восстановлены».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии