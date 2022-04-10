В МИД Беларуси прокомментировали закрытие границ с Украиной: они закрыты для террористов, но не для туристов

Пересечение белорусской границы украинскими туристами и бизнесменами не будет сталкиваться с препятствием со строны пограничников. Беларусь открыта для украинского бизнеса и обычных граждан.
Об этом сообщает министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни (а здесь от фактов никуда не уйти), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал Макей.
"Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - отметил глава МИД Беларуси.
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