В Мелитополе россияне намерены отбирать квартиры - мэр

07:03 21 июля Киев, Украина

В Мелитополе русня намерена отнять квартиры у тех граждан города, которые приобрели их до 19 февраля этого года.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.



Он рассказал, что оккупанты совершают тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения.

"Смотрят, кто живет в квартире и особо внимательно смотрят на то, когда оформлено право собственности, или договор купли-продажи. Все, что оформлено до 19 февраля, враг не признает. Говорит, что будет забирать эти квартиры и поселять в эти помещения каких-то своих жильцов из дальних регионов россии", - акцентировал Федоров.

Также Федоров отметил, что от предпринимателей, которые остались на временно оккупированных территориях, оккупанты требуют перерегистрироваться в их "налоговой".

"Они всех пугают, что кто с 1 августа не будет зарегистрирован в их псевдоналоговой, все предприятия и их бизнес будет отбираться. Мы же четко понимаем, что никакой такой "налоговой" не существует. Что все эти средства будут платиться не в бюджет России, а в какую-то кассу, которую придумали оккупанты, и все эти деньги будут разворовываться. У предпринимателей очень сложная ситуация - либо они регистрируются, либо их бизнес просто отбирают", - подчеркнул Федоров.