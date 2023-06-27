В Мелитополе россияне намерены отбирать квартиры - мэр

В Мелитополе русня намерена отнять квартиры у тех граждан города, которые приобрели их до 19 февраля этого года.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.
Он рассказал, что оккупанты совершают тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения.
Он рассказал, что оккупанты совершают тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения.
Также Федоров отметил, что от предпринимателей, которые остались на временно оккупированных территориях, оккупанты требуют перерегистрироваться в их "налоговой".
Он выразил надежду, что Украина даст правовое разъяснение, как действовать жителям и предпринимателям на временно оккупированной территории в той ситуации, в которой они оказались.
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