В Мелитополе на заводе Гидромаш сдетонировал склад БК оккупантов - мэр

12:10 08 января Киев, Украина

Во временно захваченном войсками рф Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прогремела серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе Гидромаш. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Слишком громко было на захваченном рашистами заводе Гидромаш, где они разместили очередную военную базу", - пишет Федоров.

Он добавил, что грохот продолжался несколько часов. При этом Федоров призвал дождаться подробностей от Сил обороны Украины.

Как отмечает местное издание РИА Мелитополь, звуки взрывов особенно громко могли слышать жители Нового Мелитополя. Сам завод Гидромаш российские захватчики превратили в свою военную базу.

"На самом заводе хранился склад БК. После взрывов еще около часа детонировали снаряды", - говорится в публикации.

На утро жители Мелитополя видели дым над заводом. Также стало известно, что из-за взрывной волны в домах рядом с предприятием вылетели стекла. Никто из мирных граждан не пострадал.

После взрывов на складе БК интервенты в спешном порядке стали выгонять из предприятия свое вооружение, а по городу "началось активное передвижение" оккупантов.

Напомним, 6 января в Мелитополе также прогремел взрыв. Жители города услышали его в районе железнодорожного вокзала.

Также около полудня 23 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв - взорвали автомобиль оккупантов.